Futura, Squillaci: “vissuta una stagione da tifoso a causa dell’infortunio, voglio tornare in campo”

StrettoWeb

Gabriele Squillaci, giovane talento della Futura, non vede l’ora di tornare a calcare il parquet dopo una stagione segnata da un infortunio. Sorridente e determinato, il calcettista ha condiviso le sue emozioni e i suoi progetti per il futuro, tra cui l’attesa reunion in campo con il fratello Alessandro. Al Teatro di Rtv, in occasione dello speciale Futura, il calcettista è apparso molto sereno ma determinato. Gabriele ha vissuto gran parte dell’ultimo campionato da spettatore a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo.

“Purtroppo questa stagione l’ho vissuta più da tifoso perché sono stato condizionato da un brutto infortunio e ho saltato praticamente tutto il torneo“, ha raccontato. Nonostante le difficoltà, il giovane atleta mantiene un atteggiamento positivo e si allena con costanza per tornare più forte di prima. Quando gli viene chiesto qual è stata la partita più bella della stagione, Gabriele non ha dubbi: “Posso dire l’ultima che ho giocato, anche se è stata quella in cui mi sono infortunato. Ma se parliamo della Futura ,e della prima squadra mi è piaciuta tantissimo l’andata dei Playoff contro il Pescara“. Un momento di entusiasmo interrotto dalla sfortuna, ma che non ha spento la sua passione per il gioco.

Il prossimo anno sarà importante per Squillaci, che potrà tornare a giocare nell’Under 19 grazie alla nuova riforma del campionato giovanile. Un’opportunità che lo emoziona particolarmente, perché gli permetterà di condividere il campo con il fratello Alessandro, già in prima squadra. “Al momento sto cercando di recuperare al meglio per affrontare la prossima stagione, anche con l’Under 19. Con questa riforma potrò tornare a giocare, e sarà un’esperienza fantastica“, ha spiegato. Gli infortuni, soprattutto quelli più gravi, richiedono tempo e pazienza. Gabriele è consapevole che il percorso di recupero deve essere graduale: “È chiaro che dovrò lavorare per tornare più forte di prima. Sto seguendo tutti i protocolli e mi alleno con costanza per essere pronto alla ripresa“.

Con la determinazione che lo contraddistingue e il sostegno della squadra, il giovane calciatore è pronto a riconquistare il suo spazio in campo.