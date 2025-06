Futura, Mallamaci: “stagione travolgente, abbiamo dato anima e cuore”

StrettoWeb

Nino Mallamaci, presidente della Polisportiva Futura, è stato protagonista dello speciale andato in onda dal teatro di RTV, raccontando l’eccezionale stagione appena conclusa e i progetti per il futuro di una realtà diventata punto di riferimento nello sport reggino. “È stata una vera cavalcata – ha esordito Mallamaci – che ci ha travolti positivamente. I risultati ottenuti ci hanno regalato una visibilità inaspettata, segno che il lavoro di questi anni sta dando i suoi frutti“.

Il presidente ha sottolineato come la squadra abbia raggiunto traguardi storici, creando entusiasmo nella comunità. “È ancora presto per parlare della prossima stagione – ha precisato – ma abbiamo un gruppo coeso che ha dimostrato grande carattere“. Mallamaci ha evidenziato come il campionato di A2 Elite della prossima stagione sarà più competitivo, con l’arrivo di squadre di alto livello, ma la Futura punta a mantenere la sua identità: “Contiamo sui ritorni di Cividini e Gabriele Squillaci, e su qualche aggiustamento per essere ancora più competitivi“.

Uno dei punti cardine del progetto Futura è l’accordo con la Reggina per la crescita congiunta di giovani talenti tra il Calcio a 11 ed il Futsal: “Un’idea nata dalla lungimiranza di Seby Fortugno – ha spiegato Mallamaci – che ci permette di seguire i ragazzi sia nel calcio a 5 che a 11, sul modello dei grandi club“. Un progetto che guarda al lungo periodo e che già sta dando i primi risultati.

Mallamaci ha ribadito l’importanza del palazzetto di Lazzaro, il Palattinà: “Il nostro fortino, un luogo vivo che non spegne mai le luci. Qui si allenano basket, pallavolo e calcio, ed è fondamentale per il territorio“. Nonostante le sfide economiche, la società punta a migliorare ulteriormente la struttura.

Il presidente ha concluso con un grazie alla comunità di Lazzaro: “Le mamme, i tifosi, tutti quelli che ci supportano. E un riconoscimento particolare ai ragazzi, che hanno dato anima e cuore, creando un gruppo unito e determinato. La nostra forza è stata sempre avere i piedi per terra, senza fare il passo più lungo della gamba“.

Con questa filosofia, la Polisportiva Futura guarda al futuro, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.