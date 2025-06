Futura, Domenico Inuso nuovo dirigente delle giovanili

StrettoWeb

Polisportiva Futura comunica ufficialmente l’accordo di collaborazione con Domenico Inuso, nuovo Dirigente dell’Attività Giovanile. Una figura strategica e fortemente voluta dalla dirigenza gialloblù, che con la sua giovane ma intensa esperienza – da giocatore a dirigente, fino al ruolo di allenatore – è pronta a raccogliere questa stimolante sfida. Nonostante la giovane età, Inuso vanta un background ricco e trasversale nel mondo della disciplina.

La sua capacità di leggere il settore giovanile a 360 gradi lo rende la scelta ideale per guidare il vivaio della Futura, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra formazione e risultati. L’attività giovanile della Polisportiva Futura rappresenta uno dei fiori all’occhiello del progetto societario ed il titolo Under 19, conquistato per il secondo anno consecutivo ne è il fulgido esempio. Con la Prima Squadra di calcio che milita in A2 Elite e i numeri sempre in crescita della Scuola Calcio, Inuso avrà il compito di favorire l’integrazione tra i vari livelli, garantendo un percorso strutturato e di qualità per i giovani atleti.

Con questo nuovo tassello, la Polisportiva Futura prosegue nel suo cammino di crescita, puntando sempre più in alto nella valorizzazione dei giovani e nello sviluppo di un’identità sportiva solida e condivisa.