Francesco Cannizzaro compie 43 anni, da 7 è in parlamento sempre al servizio della città: pioggia di affetto sui social

Giornata speciale per l’onorevole Francesco Cannizzaro, che oggi compie 43 anni. Deputato calabrese e figura di riferimento del centrodestra in riva allo Stretto, Cannizzaro festeggia il suo compleanno mentre continua il proprio impegno parlamentare, sempre in equilibrio tra l’attività a Roma e il forte legame con la sua terra, la Calabria. Proprio in questo pomeriggio si trova sul volo che lo sta riportando da Roma a Reggio dove festeggerà il compleanno con sobrietà in serata, tra il ristretto gruppo di amici più cari.

Nato a Reggio Calabria il 24 giugno 1982, Cannizzaro è cresciuto nel cuore della città, maturando fin da giovane una profonda passione per la politica e la partecipazione civica. Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nella legislatura del 2018, ha consolidato negli anni un ruolo da protagonista nello scenario politico nazionale, ricoprendo incarichi di peso all’interno di Forza Italia, il partito che oggi rappresenta nel collegio calabrese.

Nel corso della sua attività parlamentare si è distinto per il costante impegno verso le istanze del Sud, la valorizzazione delle infrastrutture strategiche e il sostegno a categorie fragili e territori in difficoltà. Da sempre vicino ai cittadini, Cannizzaro è noto per la presenza assidua sul territorio e il dialogo diretto con le realtà locali, dalle istituzioni alle associazioni.

Tra i suoi obiettivi più fortemente sostenuti, spiccano lo sviluppo del sistema infrastrutturale della Calabria, il rilancio del sistema aeroportuale regionale (e in modo particolare l’Aeroporto di Reggio Calabria), il rilancio del porto reggino e la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera da lui considerata decisiva per il futuro dell’area metropolitana dello Stretto e per l’intera regione.

In una giornata che segna un traguardo personale, sono numerosi gli attestati di stima e affetto giunti all’onorevole Cannizzaro da esponenti istituzionali, colleghi di partito, amministratori locali e semplici cittadini che hanno inondato le sue bacheche social.