La Fortezza Aragonese di Le Castella chiusa per circa 10 giorni

La Fortezza Aragonese di Le Castella resterà chiusa al pubblico dal 30 giugno al 10 luglio 2025 per interventi di manutenzione straordinaria. Lo rende noto l’Istituto dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, nelle cui competenze gestionali ricade il sito.

I lavori in programma prevedono il consolidamento delle strutture, la messa in sicurezza delle aree esposte ed opere di protezione delle antiche mura, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare uno dei beni culturali più iconici della regione.

“Un gesto d’amore verso la storia, per farla durare ancora a lungo”, si legge in una breve nota diffusa sui canali social ufficiali dell’ente. La riapertura del sito è prevista per il 10 luglio con una significativa novità per i visitatori: durante l’estate, la Fortezza sarà aperta tutti i giorni dalle 8:30 fino a mezzanotte.