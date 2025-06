Fondi Pinqua a Messina: lunedì focus informativo a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Lunedì 30 giugno, alle ore 11.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, si terranno una conferenza stampa e un momento di approfondimento dedicati al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA). Interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore al ramo Roberto Cicala e la governance della partecipata comunale Patrimonio Messina S.p.A., con il presidente del CdA Maurizio Cacace e i componenti Giusi Calanni Fraccono e Maurizio Ballistreri, e il Direttore generale Pietro Picciolo.

All’incontro sono stati invitati i rappresentanti delle sigle sindacali e degli agenti immobiliari. Sarà l’occasione per illustrare le opportunità offerte dai fondi PINQUA e fornire chiarimenti tecnici sulla procedura ricognitiva in corso per l’acquisto di alloggi da parte di soggetti privati e istituzionali, nell’ambito degli interventi previsti sul territorio comunale. L’appuntamento punta, inoltre, ad approfondire il ruolo strategico degli agenti immobiliari in questa fase attuativa e a favorire un canale informativo diretto con le categorie professionali coinvolte.