Fondi Pinqua a Messina: focus informativo a Palazzo Zanca. Basile: “vogliamo dare un’accelerazione alle procedure di acquisto”

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, si è svolta una conferenza stampa e un momento di approfondimento dedicati al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA). Sono intervenuti il sindaco Federico Basile, l’assessore al ramo Roberto Cicala e la governance della partecipata comunale Patrimonio Messina S.p.A., con il presidente del CdA Maurizio Cacace e i componenti Giusi Calanni Fraccono e Maurizio Ballistreri, e il Direttore generale Pietro Picciolo. E’ stata l’occasione per illustrare le opportunità offerte dai fondi PINQUA e fornire chiarimenti tecnici sulla procedura ricognitiva in corso per l’acquisto di alloggi da parte di soggetti privati e istituzionali, nell’ambito degli interventi previsti sul territorio comunale. L’appuntamento ha puntato, inoltre, ad approfondire il ruolo strategico degli agenti immobiliari in questa fase attuativa e a favorire un canale informativo diretto con le categorie professionali coinvolte.

Le spiegazioni di Basile

“Un momento di confronto con i rappresentanti sindacali e gli agenti immobiliari sui fondi PINQUA, finalizzato ad approfondire le modalità di partecipazione all’avviso pubblicato dalla Patrimonio Messina S.p.A. il 10 marzo 2025. Questa mattina, nell’illustrare nel dettaglio le modalità tecniche di partecipazione, abbiamo sottolineato, insieme all’assessore Roberto Cicala e ai vertici di Patrimonio Messina S.p.A., il ruolo fondamentale degli agenti immobiliari nel processo di selezione degli alloggi da acquistare“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Vogliamo dare un’accelerazione alle procedure di acquisto e per far ciò, oltre alle plurime forze messe in campo dall’amministrazione, è necessario poter contare sul supporto altamente qualificato degli agenti immobiliari, così da giungere in tempi brevi al reperimento di un numero sempre maggiore di alloggi atto a contrastare l’emergenza abitativa“, conclude Basile.