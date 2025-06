Fiume d’acqua in via Lia: il Comune interviene… ma la situazione è peggio di prima

StrettoWeb

Segnalata alla redazione di StrettoWeb una perdita d’acqua in via Lia. Come si evince dalle foto a corredo del nostro articolo, la situazione è piuttosto grave. Un cittadino spiega che, dalla giornata di giovedì, una grande quantità di acqua fuoriesce da una perdita formatasi nel bel mezzo della carreggiata. I tecnici del Comune di Reggio Calabria, avvisati del problema, sono intervenuti.

Ma la situazione non è stata risolta. L’acqua continua a fuoriuscire ancora oggi, sabato 7 giugno, creando disagio agli automobilisti, al regolare traffico veicolare e al manto stradale.