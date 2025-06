Fit Fun Fest: il primo festival sportivo sulle spiagge di Reggio Calabria

StrettoWeb

Domenica 13 luglio arriva a Reggio Calabria Fit Fun Fest, un evento imperdibile che coniuga lo sport all’intrattenimento, passando per l’amore per il territorio. Le parole d’ordine saranno semplici e dirette: fare rete, crescere insieme e divertirsi. Con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Coni Calabria, Fit Fun Fest vedrà un’intera giornata all’insegna del workout all’aperto, tra stand dedicati al benessere e alle sfide sportive. Il tutto ad accesso gratuito e coronato da un finale esplosivo con match ufficiali di boxe, seguiti da un frizzante dj set: un mix di ingredienti che regaleranno alla città un evento unico nel suo genere, capace di far vibrare corpo, mente e spirito in un clima di energia positiva e inclusiva.

Lo Shaka di Punta Pellaro sarà la location di una manifestazione il cui obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze locali, dare spazio ai brand del mondo fitness e costruire nuove connessioni reali tra aziende, atleti e cittadini. Il tutto attraverso un unico filo conduttore: la ricerca del benessere attraverso lo sport e il divertimento, partendo dal territorio.

Realtà reggine all’avanguardia

Fit Fun Fest nasce dalla sinergia tra due realtà reggine giovani e dinamiche. Fight Club BN e Gestalt Agency collaborano da sempre, uniti da una visione e da una passione comune, quella per lo sport, ma sempre con un occhio al futuro. Fight Club BN non è una semplice palestra, ma una community viva, dove si cresce con disciplina, energia e voglia di migliorarsi. Gestalt Agency, invece, è l’agenzia di marketing e comunicazione che, con un tocco di creatività, lavora dietro le quinte per rendere visibile ciò che il Fight Club rappresenta curando un’identità forte e autentica.

Le aree

Gli spazi di Fit Fun Fest saranno suddivisi per aree:

Area stand. Spazio dedicato a brand, palestre e realtà locali del mondo fitness e wellness. Ogni stand sarà autonomo e avrà visibilità diretta con il pubblico.

Workout Zone. Zona aperta per allenamenti guidati, dimostrazioni e attività di gruppo. Pensata per coinvolgere i partecipanti in modo attivo e dinamico durante tutta la giornata.

Ring Boxe. Elemento centrale dell’evento: un ring regolamentare per ospitare i 6 match ufficiali di boxe in prima serata. Posizionato in modo da diventare il fulcro della serata.

Zona Relax & Bar. Area chill-out con musica groove, drink, sedute libere e spazio per socializzare. Ideale per creare atmosfera e concludere la giornata in pieno relax.

Si apre dunque per i reggini una nuova era: quella del benessere, promosso da realtà giovani e innovative, in un connubio di professionalità che fanno di Fit Fun Fest un evento all’avanguardia, volgendo lo sguardo ben oltre i confini locali, ma con i piedi ben saldi sul territorio.

Per saperne di più è possibile visitare la pagina Instagram @fitfunfest_ o il sito web www.fitfunfest.it.