Emergenza durante Finlandia-Polonia: match sospeso di colpo, cosa sta succedendo sugli spalti

Momenti di grande apprensione nel finale di partita di Finlandia-Polonia, partita valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Con la gara sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, trascinati dal bomber del Palermo Pohjanpalo e Kallman, di Kiwior il gol della Polonia, il gioco è stato improvvisamente interrotto. Nessuna spiegazione, gli altoparlanti hanno mandato un messaggio in finlandese, parecchia confusione fra i telecronisti e gli spettatori da casa.

Un messaggio è apparso poco dopo, su immagine fissa: partita sospesa a causa di un’emergenza medica. Intervento salvavita operato su un tifoso che ha accusato un grave malore. L’arbitro ha rimandato i calciatori negli spogliatoi e non è chiaro se la partita verrà ripresa o sarà rinviata.