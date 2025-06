Fine anno scolastico, il saluto del garante metropolitano di Reggio Mattia: “continueremo a vigilare per diritti, equità e cittadinanza”

StrettoWeb

“Con la conclusione dell’anno scolastico, si chiude un importante segmento del percorso formativo e personale di bambini e bambine e di ragazzi e ragazze del nostro territorio. Un tempo che rappresenta, per tutti loro, non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un fondamentale spazio di crescita, di relazione e di esercizio dei propri diritti. In tale contesto, è doveroso ribadire il valore imprescindibile della partecipazione e della pluralità all’interno del sistema scolastico”. Così Emanuele Mattia, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Partecipazione significa riconoscere ai minori il diritto di essere ascoltati, di esprimere le proprie opinioni e di contribuire attivamente alla vita scolastica. Pluralità, invece, implica l’impegno concreto affinché ogni alunno e ogni alunna possano essere riconosciuti nella propria unicità, valorizzando le diverse condizioni personali, sociali o culturali. Il principio di pluralità scolastica non può essere considerato un obiettivo secondario, bensì rappresenta un pilastro essenziale per la piena realizzazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, così come sanciti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa nazionale. Esso richiede una responsabilità condivisa tra istituzioni, scuole, famiglie e comunità educante, affinché ogni studente possa sentirsi accolto, rispettato e valorizzato nel proprio percorso”.

“Un pensiero particolare va agli studenti e alle studentesse che si apprestano ad affrontare gli esami di fine ciclo. A loro desidero esprimere, anche a nome dell’Ufficio del Garante, la mia più sincera vicinanza e il mio incoraggiamento. Gli esami rappresentano una tappa importante, un momento di passaggio e di crescita. Che possano viverli con serenità, consapevoli delle proprie capacità e del percorso compiuto”.

A tutto il personale scolastico va il ringraziamento per il lavoro svolto con dedizione e professionalità. Ai nostri ragazzi e ragazze, l’augurio di un’estate serena, ricca di esperienze significative, in un contesto che continui a riconoscere e promuovere i loro diritti e la loro piena partecipazione alla vita sociale ed educativa. Rinnovo infine l’impegno dell’Ufficio del Garante nel vigilare costantemente affinché la scuola continui ad essere, per tutti e per ciascuno, un luogo di diritti, di equità e di piena cittadinanza”.