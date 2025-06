Finale Regionale C5 PGS U15: Locri sfida Lamezia

StrettoWeb

Siamo arrivati alla finale completo di stagione, infatti sabato 21 giugno presso la struttura di calcio a 5 di S. Andrea dello Jonio la compagine under15 locrese sfiderà il Lamezia Terme nella gara utile per la finale regionale PGS. Le amaranto hanno vinto il campionato provinciale al termine di una bella cavalcata che ha dato grande entusiasmo e fatto accrescere il senso del gruppo, crismi importanti che erano tra le finalità della partecipazione al campionato.

Le ragazze dopo un po’ di riposo a maggio (vista l’intensa stagione), nel mese di giugno hanno ripreso gli allenamenti per prepararsi al meglio per la finale di sabato 21 giugno. Sarà un match che darà una grande esperienza alle locresi, vivere le emozioni di una finale è sempre bello e sarà importante per dare grande valore alla continua crescita delle ragazze. Dopo del torneo le ragazze di fermeranno 3 giorni nel bellissimo villaggio vacanza di S. Andrea come premio speciale per la stagione e per disputare un torneo sempre di calcio a 5 PGS con altre realtà calabresi, campane e siciliane. Un altro momento di aggregazione e altro bagaglio di esperienza che sarà utile per la prossima stagione. La società amaranto sta già programmando la nuova stagione di calcio e prossimante ci saranno delle belle novità.