Finale Playoff B Interregionale: Gara-1 a Piazza Armerina, Laganà stende Avellino

Finalmente ci siamo! La lunghissima stagione dei Playoff di Serie B Interregionale arriva al rush finale. Questa sera in scena Gara-1 fra Piazza Armerina, corazzata del girone della Viola, arrivata in finale battendo Milazzo nel derby, e Avellino, squadra che si era messa in luce già nei Play-In Gold e che ha fatto fuori la quotatissima Monopoli, squadra che ha giustiziato la Viola in Gara-1 del primo turno.

In Gara-1 della finale Playoff Piazza Armerina mantiene il fattore campo e si porta avanti 1-0 nella serie vincendo 62-55. I siciliani chiudono avanti 3 set su 4 (15-10 / 22-19 / 12-15 / 13-11) trascinati da “BatLaganà”: il cestista reggino Marco Laganà chiude con 15 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Angelo Luzza (10 punti e 5 rimbalzi). Sfiora la doppia doppia Paolo Rotondo con 8 punti e 10 rimbalzi. Ad Avellino non bastano i 13 punti di Trapani, unico in doppia cifra. Mercoledì Gara-2 al PalaDelMauro di Avellino.