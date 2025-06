Finale Playoff Serie B Interregionale: Avellino ribalta Piazza Armerina, è 1-1 nella serie!

StrettoWeb

Avellino è viva e vegeta. L’ululato dei lupi risuona forte e chiaro al “PalaDelMauro” e accompagna una netta vittoria dei verdi italiani che, non saranno Boston, ma questa sera dominano Gara-2 superando Piazza Armerina 73-46. Poche chiacchiere, contava solo vincere questa sera, soprattutto dopo il ko di Gara-1 subito in Sicilia. Avellino gioca un gran primo tempo, chiuso con 41 punti all’attivo contro i 19 (10 e 9) segnati in 20 minuti dai siciliani. Nella ripresa i siciliani siglano 27 punti provando a rendere meno amaro il passivo ma ne subiscono 32.

Fabrizio Trapani mattatore della gara con 15 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, vicinissimo a una tripla doppia clamorosa. Sfiora la doppia doppia D’Offizi con 9 punti e 10 rimbalzi. Sono 11 i punti di Stefanini, 12 quelli di Jaskus. Per Piazza Armerina serata da dimenticare: Labovic con 12 punti e Occhipinti con 11 gli unici in doppia cifra. Appuntamento domenica 15 giugno, alle 19:30, per Gara-3 sul parquet di Piazza Armerina.