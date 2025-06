Fieragricola: Coldiretti Calabria presente a Catanzaro alla seconda tappa del Road Show nazionale

StrettoWeb

Domani venerdì 20 giugno alle ore 17.00, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli” a Catanzaro, si terrà la seconda tappa del Road Show nazionale di Fieragricola 2026, la storica rassegna dedicata al mondo agricolo, zootecnico e alle nuove frontiere dell’innovazione e della sostenibilità. Fra i relatori ci sarà il Presidente regionale di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, a conferma l’impegno di Coldiretti nel costruire un modello agricolo fondato su tracciabilità, filiera corta e centralità dell’impresa agricola come motore dello sviluppo territoriale, che possa sostenere concretamente le imprese nelle sfide dell’innovazione, della competitività e della sostenibilità. In occasione dell’incontro, ai partecipanti sarà riservato dagli organizzatori uno speciale omaggio che verrà comunicato al momento dell’iscrizione.

La manifestazione anticipa i temi e gli obiettivi della 117ª edizione di Fieragricola, in programma a Verona dal 4 al 7 febbraio 2026, che si conferma la più rilevante vetrina nazionale e internazionale dedicata all’agricoltura, alla zootecnia, all’innovazione hi-tech, alle sfide del digitale e del green. Sarà un’occasione preziosa per approfondire temi come la gestione delle risorse idriche e ambientali, l’agricoltura di precisione, il miglioramento delle rese produttive, con uno sguardo specifico anche al digital farming e alle agroenergie, insieme a tanti altri argomenti sempre più attuali nel mondo agricolo imprenditoriale.