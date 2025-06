Una Fiaccolata per Solferino: la CRI di Reggio Calabria celebra la nascita del movimento | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolto anche quest’anno, a Reggio Calabria, il tradizionale appuntamento della Croce Rossa Italiana con la Fiaccolata per Solferino. L’evento, promosso dal Comitato della città dello Stretto, si è tenuto in serata, con la partecipazione di tantissimi volontari giunti da tutta l’area metropolitana. Dal 2020 la Fiaccolata per Solferino rappresenta un momento di festa per celebrare la nascita del movimento.

Il corteo della fiaccolata è partito dal Parco Urbano del Tempietto, per dirigersi, attraverso il lungomare “Italo Falcomatà”, verso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Suggestivo il gran finale con uno straordinario spettacolo pirotecnico.

