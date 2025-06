Festa della Repubblica, Talerico: “celebriamo democrazia e libertà”

StrettoWeb

“Il 2 giugno non è solo una data sul calendario: è il simbolo della scelta consapevole di un popolo che ha deciso di voltare pagina e scrivere, insieme, il futuro della propria nazione. È la celebrazione della democrazia, della libertà, e della partecipazione civile. È il giorno in cui l’Italia ha scelto di essere una Repubblica, fondata sui diritti, sulla dignità e sull’uguaglianza“. È quanto dichiarato da Antonello Talerico, Consigliere Regionale di Forza Italia per la Calabria, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno.

“Ma il 2 giugno non dovrebbe esistere solo una volta l’anno. Ogni giorno dovrebbe essere vissuto con lo stesso spirito di unità, responsabilità e speranza che ha animato quel momento storico. Ogni giorno dovrebbe ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Dovremmo portare con noi, nella vita quotidiana, quei valori che ci definiscono come Repubblica:

Libertà, come diritto fondamentale di ogni individuo;

Giustizia, come garanzia di equità per tutti, senza distinzioni;

Solidarietà, come dovere morale e civile verso gli altri;

Legalità, come fondamento del vivere comune;

Partecipazione, come forza che rende viva e concreta la democrazia;

Unità, come legame profondo tra cittadini, al di là delle differenze.

Celebrare il 2 giugno significa onorare chi ha lottato per darci un’Italia libera e democratica. Ma significa anche impegnarsi, ogni giorno, a essere cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Perché una Repubblica non vive solo nei libri di storia o nelle istituzioni: vive in ciascuno di noi.

Buona Festa della Repubblica. Oggi, domani, sempre“, conclude Talerico.