Festa della Repubblica 2025, Buon 2 Giugno: i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, è la festa di tutti gli italiani, in patria e all’estero; è la festa in cui ci stringiamo attorno al tricolore, forte dei valori e degli ideali che ci uniscono; è l’occasione per ricordare insieme, con senso civico e responsabilità, tutto ciò che fa parte del nostro passato: errori, successi, conquiste e sconfitte.

Per la Festa della Repubblica 2025 proponiamo una selezione di video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno di festa.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: