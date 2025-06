Festa della Musica, gli appuntamenti della “Corale Polifonica Mater Dei” a Reggio Calabria | INFO

StrettoWeb

Anche per il 2025 si rinnova il grande appuntamento dell’Associazione Musicale “Corale Polifonica Mater Dei” di Reggio Calabria con la Festa della Musica promossa dal Ministero della Cultura e dalla Commissione europea, grazie alla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali) ed all’OCC (Organizzazione Cori Calabria). Il calendario è ricco di eventi che verranno coinvolte la Corale Mater Dei di Reggio Calabria ed realtà corali del territorio reggino.

Il primo appuntamento sarà come tradizione il concerto di canto corale con ingresso gratuito presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Sabato 21 giugno alle ore 18.00, grazie alla grande disponibilità che l’istituzione museale ha sempre manifestato nei confronti della cultura in tutte le sue forme, e la musica in particolare.

Tema del concerto sarà “Oh Love – Cantare l’Amore”, un omaggio musicale dedicato al tema dell’Amore sentimentale fra uomo e donna, ma anche ad tante forme di Amore che animano l’esistenza umana꞉ amore per la natura, amore per la propria terra, amore per la pace. La Corale Polifonica Mater Dei ed il Coro Giovanile Blue Harmony, proporranno un repertorio di canti popolari e le rielaborazioni corali di brani contemporanei e pop.

Le occasioni per omaggiare la musica non si fermano: Domenica 22 giugno alle ore 18.00 sul Corso Garibaldi presso il Cortile interno del Palazzo Nesci, vicino piazza Camagna, la Corale darà avvio ad una serie di concerti che si snoderanno per tutta Reggio Calabria. Una delle dimore storiche più prestigiose della Città che, grazie alla sensibilità dei suoi proprietari, si apre alla musica corale, con la partecipazione di tutte le articolazioni dell’Associazione꞉ il Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti, il Coro Giovanile Blue Harmony e la Corale Mater Dei con un repertorio profano molto variegato sul tema “Love, Joy and Fantasy”.

A seguire nel pomeriggio del 22 altri concerti di realtà corali – il Coro S. Paolo, il Coro S. Giorgio ed il Coro Laudamus – ed infine, appuntamento in Piazza De Nava alle ore 20.30 per un evento conclusivo a cori uniti.

Insomma, un programma ricco e coinvolgente, che fra l’altro rientra nel Calendario nazionale della Festa della Musica organizzato dalla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali) e che vuole promuovere lo scopo stesso della Festa della Musica꞉ “trasmettere il messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la Musica riesce a dare”. La musica unisce!