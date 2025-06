“Fatemi fare campanilismo spicciolo”: gli auguri di Vittoria Baldino a Gattuso

StrettoWeb

Gennaro Gattuso è stato scelto come nuovo CT della Nazionale Italiana di calcio maschile. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio odierno attraverso i canali ufficiali della Federazione. Gattuso, calabrese di Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano (provincia di Cosenza), è il primo calabrese a sedersi sulla panchina della Nazionale. Una nomina storica per lo sport calabrese.

Tanti gli auguri social fra i quali quelli di Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle) che ha scelto di fare “campanilismo spicciolo” augurando, da rossanese, il meglio per il futuro al suo conterraneo: “fatemi fare un po’ di campanilismo spicciolo. Gennaro Gattuso, un figlio di questa terra, dopo averci portato sul tetto del mondo insieme a tanti altri Campioni, da oggi guiderà la Nazionale. Da qui, dalla sua terra, gli giunga il mio augurio di buon lavoro e in bocca al lupo per questa nuova, straordinaria avventura!“.