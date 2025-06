Fabio Caserta si presenta a Bari e parla del Catanzaro: “qualcosa non andava nella stessa direzione…”

StrettoWeb

“Ci siamo guardati, ci siamo seduti, abbiamo parlato degli obiettivi futuri e c’era qualcosa che non andava nella stessa direzione, da parte mia e da parte loro. Da persone perbene abbiamo così deciso di interrompere il rapporto”. Così Fabio Caserta è tornato a parlare del Catanzaro, in riferimento alla sua separazione con il club giallorosso dopo aver centrato la semifinale playoff per la Serie A. Da precisare e ribadire che le parti, così come sottolineato più volte dal presidente Floriano Noto, si sono lasciate in maniera serena e cordiale, con stima reciproca.

Questa mattina il tecnico reggino si è presentato alla stampa e alla città di Bari – a qualche giorno dal suo annuncio come nuovo allenatore dei pugliesi – e ha riferito anche della chiamata dei galletti successiva all’addio coi calabresi: “terminato il rapporto col Catanzaro, ho ricevuto la telefonata del direttore. È una sfida importantissima, bella, in una piazza storica”.