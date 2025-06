Italbasket femminile di bronzo agli Europei: interrotto un digiuno lungo 30 anni

StrettoWeb

L’Italia di basket femminile torna a vincere una medaglia in un torneo internazionale. Le azzurre di coach Capobianco sono medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile 2025. Un terzo posto che arriva grazie al successo sulla Francia per 64-59. Mattatrice della gara Cecilia Zandalasini con 20 punti. Una medaglia storica per le azzurre che interrompono un digiuno che durava da 30 anni, dall’argento degli Europei del 1995 a Brno.

Allo stesso tempo, resta un po’ di amaro in bocca per l’eliminazione arrivata contro il Belgio in semifinale dopo una rimonta pazzesca dal -17 al clamoroso vantaggio a pochi secondi dal termine. Il Belgio affronterà la Spagna in finale. Le azzurre, orfane della talentuosissima Matilde Villa, sembrano comunque entrate di diritto fra le big del panorama internazionale.