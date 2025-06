Estate sicura in Calabria: in arrivo 140 agenti tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

StrettoWeb

Saranno 140 gli agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che arriveranno in Calabria a partire dal 30 giugno per il potenziamento dei presidi territoriali nel periodo estivo. Le unità saranno impiegate nelle località interessate da particolari flussi turistici o ritenute più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. A renderlo noto è la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, annunciando il piano del Viminale che prevede l’arrivo di un contingente composto da 33 poliziotti, 49 carabinieri e 58 finanzieri. In particolare, alla provincia di Catanzaro saranno destinati 29 agenti, alla provincia di Cosenza 35, alla provincia di Crotone 22, alla provincia di Reggio Calabria 32 e alla provincia di Vibo Valentia 22.

“Si tratta di un importante segnale di attenzione da parte del Governo – afferma Wanda Ferro – verso una regione che, nei mesi estivi, vede aumentare sensibilmente la propria popolazione per effetto dei flussi turistici, con un conseguente incremento delle esigenze di sicurezza e di controllo del territorio. E’ fondamentale che turisti e cittadini possano godersi le bellezze della Calabria in serenità, sentendosi protetti dalla presenza capillare delle Forze dell’Ordine”. “Il rafforzamento estivo – prosegue – non è solo un intervento di prevenzione rispetto ai reati predatori o a fenomeni di microcriminalità, ma anche una risposta concreta al bisogno di legalità in alcune aree più esposte a dinamiche criminali, specie nelle zone interne e costiere. La sicurezza resta una priorità irrinunciabile di questo Esecutivo, che continua a lavorare in piena sinergia con le Prefetture, le Questure e i comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per garantire presidi efficaci e tempestivi in tutto il territorio nazionale”.