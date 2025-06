Estate 2025, boom di offerte di lavoro: oltre 2.500 posizioni aperte in tutta Italia

StrettoWeb

Si avvicina l’estate, periodo tradizionalmente favorevole per chi è alla ricerca di un’occupazione, sia essa stagionale o continuativa. Openjobmetis, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia con più di 160 filiali presenti su tutto il territorio nazionale, segnala oltre 2.500 posizioni aperte in tutta la Penisola, distribuite in numerosi settori chiave (dalla GDO al retail, al commercio, turismo, ristorazione, agricoltura, logistica e trasporti) con richieste in tutta Italia. Ma quali sono le professioni più ricercate?

Ecco la top 10, sempre secondo l’osservatorio di Openjobmetis.

Al 1° posto gli addetti alle vendite: oltre 500 le posizioni aperte con forte concentrazione in Veneto, Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Liguria, Lazio e Sicilia; particolarmente rilevanti le richieste nei grandi centri commerciali del Sud, come quelli di Marcianise, Salerno e provincia di Cosenza; a livello territoriale, spiccano 50 posizioni aperte tra Verona, Mantova e il Trentino, 30 nel Veneto orientale, altre 30 tra Roma e Latina, 20 a Genova e 15 nelle aree di Ragusa e Siracusa.

2° e 3° posizione per camerieri e i cuochi, complessivamente con oltre 200 richieste in Trentino-Alto Adige per strutture alberghiere, ristoranti e bar; le offerte non mancano anche in altre destinazioni ad alta vocazione turistica, tra cui Ostuni, Lecce, Catania, Siracusa, Palermo, Roma, La Spezia, Jesolo, Lignano, Trieste e la costa toscana della Versilia.

4° posto per gli addetti alla cernita e lavorazione dell’ortofrutta: 150 i posti disponibili distribuiti tra Faenza, Ferrara, Castel Bolognese e Bagnacavallo, seguono la Puglia, con 50 addetti alla raccolta dell’uva da tavola tra Barletta e Bisceglie, e la Sicilia, dove si cercano 50 operatori a Mazzarrone e Carlentini.

Sempre nel settore turistico/ricettivo al 5° posto troviamo i baristi, al 6° i receptionist e al 7° i bagnini, con più di 200 posizioni aperte in totale. Seguono figure per la cura delle persone, con le badanti all’8° posto e gli infermieri al 9°: anche in questo caso sono quai 200 le posizioni aperte per questo imminente periodo estivo. Chiudono la top 10 i magazzinieri, con quasi un centinaio di figure ricercate in particolare tra Lombardia ed Emilia-Romagna, di cui 30 tra le province di Mantova e Verona.

Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis nonché Presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro (al quarto mandato consecutivo), commenta: “L’estate continua a rappresentare uno snodo strategico per il mercato del lavoro. La stagionalità estiva, al pari di quella invernale, offre un doppio binario: da un lato occupazioni temporanee per chi cerca flessibilità, dall’altro vere e proprie occasioni di inserimento in contesti dinamici e qualificanti. Sempre più spesso, infatti, una prima esperienza estiva si trasforma in una collaborazione stabile nel tempo”.