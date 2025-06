Enrico Malato è il nuovo direttore dell’Aeroporto di Trapani-Birgi

StrettoWeb

Enrico Malato, 50 anni, originario di Catania, è il nuovo direttore di Airgest, la società di gestione dell‘aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. Malato ha lavorato in Alitalia, poi in Ryanair. Dopo la laurea in Economia all’Università di Catania, ha proseguito gli studi alla Bocconi di Milano, dove ha conseguito un master, per poi specializzarsi ulteriormente con una laurea in Management Aeronautico e una in Tourism and Airline Studies presso la Nottingham Trent University, nel Regno Unito.