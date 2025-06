“Emozioni in corso”: viaggio in arte, musica e inclusione: grande successo nel ricordo del Prof. Enzo Amodeo

StrettoWeb

“Le emozioni non chiedono permesso, ‘entrano’, fanno rumore e poi a volte restano in silenzio. Accompagnano e colorano tutto l’arco della nostra vita, ed è importante conoscerle, controllarle, gestirle ma soprattutto esprimerle. Occorre farne un uso intelligente, creare un’armonia tra mente e cuore, perché ciò che proviamo è alla base di quasi tutte le decisioni più importanti della nostra vita”. E’ con queste toccanti parole che gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’IC “Radice Alighieri” hanno voluto introdurre la manifestazione “Emozioni in corso” un viaggio nell’arte, nella musica e nell’inclusione che ha permesso loro di scoprire come l’arte e la musica possono abbattere le barriere, suscitare forti suggestioni, evocare sensazioni contrastanti, ma soprattutto farei prendere consapevolezza che tutti indistintamente provano delle emozioni.

Diversi sono stati i momenti suggestivi della Manifestazione come il vernissage delle opere realizzate da Rosario, un ragazzo speciale, che attraverso un processo creativo di associazione colore-emozione, ha realizzato cinque tele 50X60cm, in acrilico con tecnica mista. Ogni tela di colore diverso, rosso, giallo, blu, verde e viola, ha espresso un’emozione diversa. Ad esse poi sono stati associati brani musicali eseguiti dal vivo dai ragazzi dell’Istituto che hanno reso ancora più coinvolgente l’atmosfera.

Un altro momento emozionante è stato la composizione del Puzzle, le cui tessere sono state realizzate dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado, che hanno aderito all’Iniziativa “…ogni pezzo è essenziale” tenutasi scorso 2 Aprile in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. Dall’unione e dall’incastro perfetto di tessera dopo tessera è stata composta un’immagine, in grado di dare una visione completa, in cui ogni tassello ha un significato, una collocazione e un valore preciso. Per incastrare correttamente tutti i tasselli, a volte, bisogna cambiare prospettiva, punto di vista, ci vuole un cambio di mentalità e una grande apertura, perché l’amore, l’accoglienza e il rispetto sono alla base dell’inclusione e rendono consapevoli che ogni pezzo è essenziale.

A volte sembra che alcuni pezzi siano al posto sbagliato, ma non esiste un pezzo o un posto sbagliato, tutto fa parte del tutto e ognuno di noi ha uno spazio da riempire, perché siamo tutti tasselli dello stesso meraviglioso e complesso puzzle che è la vita… La manifestazione si è conclusa con la Premiazione e la Mostra delle opere realizzate dagli studenti e studentesse della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, in occasione della Prima edizione del Concorso artistico “Liberando Emozioni”, un’estemporanea di Pittura e disegno tenutasi lo scorso 5 Maggio 2025, in memoria del compianto Prof. Enzo Amodeo, scomparso lo scorso anno.

Ed è proprio con il ricordo del prof. Amodeo ha concluso il suo intervento la Dirigente scolastica, Simona Sapone. Tra la commozione generale, la dirigente ha affermato che “Enzo”, come veniva affettuosamente chiamato dai colleghi, è sempre stato un docente vicino agli alunni, pieno di vita, apprezzato da tutti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme non solo nella nostra scuola ma negli ambienti culturali di tutta la città di Reggio Calabria. Amodeo, infatti, aveva la capacità di “raccontare” e descrivere con semplicità mista a rigore quasi accademico un’opera d’arte, facendo amare la materia agli allievi.