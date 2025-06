Emergenza caldo in Calabria, come combatterlo? La proposta di Coldiretti per “migliorare la vita nelle città”

StrettoWeb

Con temperature che in diverse zone della Calabria superano già i 38 gradi, Coldiretti Calabria lancia un appello urgente a istituzioni e amministrazioni locali: “serve un piano straordinario di riforestazione urbana per contrastare l’effetto isola di calore nelle città e proteggere la salute dei cittadini, soprattutto anziani e bambini. Puntare su più verde urbano – afferma Coldiretti Calabria – significa abbassare la temperatura media fino a 1,5°C, ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità dell’aria e restituire bellezza e vivibilità agli spazi urbani”.

“La media di verde pro capite in Italia è 32,8 m² per abitante, ma in diverse città calabresi il dato è sensibilmente più basso. È proprio in queste realtà che la mancanza di alberi, parchi e giardini aggrava l’impatto delle ondate di calore. Gli alberi sono veri e propri condizionatori naturali: ombreggiano, traspirano, assorbono CO₂ e polveri sottili. Una sola pianta adulta può trattenere fino a 250 grammi di PM10 all’anno, e un ettaro di vegetazione può assorbire fino a 20 tonnellate di CO₂”.

“Il verde è anche un investimento intelligente. Secondo il CNR, ogni euro destinato alla forestazione urbana genera tra 1,3 e 3 euro di ritorno in benefici ecosistemici, dalla riduzione dei costi sanitari alla valorizzazione immobiliare. Serve un cambio di paradigma – conclude Coldiretti Calabria –. Il verde non è un costo, è un’infrastruttura del benessere. La lotta al caldo parte da terra: piantare alberi oggi è un atto di responsabilità verso il futuro“.