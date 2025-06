Elezioni: al via lo spoglio, attesa per i risultati a Matera, Taranto e negli altri comuni al ballottaggio

StrettoWeb

Urne chiuse ed al via lo spoglio nei comuni che sono andati al ballottaggio per le elezioni comunali. Sono stati chiamati al voto tutte le città con più di 15 mila abitanti in cui, al primo turno del 25 e 26 maggio, nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50%+1 dei voti necessari a essere eletto sindaco. Oltre ai capoluoghi di provincia Matera e Taranto, si è tornati a votare anche a Cernusco sul Naviglio, Saronno, Lamezia Terme e Massafra. Curioso infine il caso del piccolo comune di Bisegna, in provincia de L’Aquila: con soli 216 abitanti e ben 25 liste, si è tornati al ballottaggio perché due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Si è votato anche a Volla, provincia di Napoli, Triggiano, provincia di Bari, Sant’Elpidio a Mare, provincia di Fermo, Ortona, provincia di Chieti, Orta Nova, provincia di Foggia, Fiano Romano, provincia di Roma.