Elezioni comunali: al via lo spoglio a Nuoro e negli altri comuni della Sardegna

StrettoWeb

Urne chiuse in Sardegna per le elezioni amministrative ed al via lo spoglio. Ieri ed oggi, in concomitanza con i 5 referendum abrogativi e con i ballottaggi, si sono svolte le comunali in sette comuni della Sardegna: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras. L’eventuale turno di ballottaggio, per il solo comune di Nuoro che supera i 15 mila abitanti, si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025.

I sindaci eletti:

Nuoro

Oniferi

Monastir

Cardedu

Goni

Soleminis

Luras