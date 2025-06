Elezioni: l’affluenza alle urne alle ore 12 per i ballottaggi di Lamezia, Matera, Taranto e per le comunali in Sardegna

StrettoWeb

Urne aperte oggi, domenica 8 giugno e domani, lunedì 9 giugno, per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali e delle amministrative in Sardegna. Sono chiamati al voto tutte le città con più di 15 mila abitanti in cui, al primo turno del 25 e 26 maggio, nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50%+1 dei voti necessari a essere eletto sindaco. Le urne saranno aperte sino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, subito dopo si procederà allo spoglio delle schede.

Ballottaggi, affluenza ore 12

Matera 11,76%

Taranto 11,42%

Cernusco sul Naviglio 15,43%

Saronno 14,03%

Lamezia Terme 9,82%

Massafra 12,38%

Bisegna 17,61%

Volla 10,81%

Triggiano 12,74%

Sant’Elpidio a Mare 11,99%

Ortona 11,77%

Orta Nova 12,18%

Fiano Romano 15,38%

Comunali, affluenza urne ore 12

Nuoro 18,70%

Oniferi 11,20%

Monastir 37,24%

Cardedu 15,5%

Goni 0,26%

Soleminis 19,21%

Luras 25,02%

Strano il caso di Goni, il dato ufficiale di Eligendo, la piattaforma ufficiale del Ministero, è 0,26%. Errore o realmente in pochissimi si sono recati alle urne?

Come si vota per il ballottaggio

Per il ballottaggio ogni elettore riceverà una scheda con il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco e, sotto, i simboli delle liste collegate. Le liste che supportano i candidati possono essere di più rispetto a quelle del primo turno, dipende dagli eventuali apparentamenti formali con le liste rimaste fuori dal ballottaggio. Per esprimere il proprio voto basta tracciare un segno sul rettangolo in cui c’è scritto il nome del candidato prescelto oppure sul simbolo di una lista a cui è collegato.