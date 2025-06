“Einaudi-Alvaro” e “Kiwanis Club” inaugurano la panchina lilla

StrettoWeb

Il 4 maggio, presso la Sede Centrale dell’“Einaudi-Alvaro” di Palmi, è stata inaugurata ufficialmente la panchina lilla per la prevenzione dei disturbi alimentari. Già lo scorso 3 aprile, l’“Einaudi-Alvaro” aveva ospitato un incontro specifico sulla prevenzione dell’anoressia e della bulimia, curato dal club “KIWANIS” di Palmi e rivolto agli studenti dei vari indirizzi della scuola. L’importanza della prevenzione dei disturbi alimentari in ambito scolastico è fondamentale.

La scuola è il luogo ideale per avviare percorsi educativi mirati alla consapevolezza del proprio corpo e alla promozione di una cultura del benessere. L’identificazione precoce dei segnali di disagio alimentare può fare una differenza significativa nel percorso di recupero di un giovane. Per questo, è essenziale che docenti e personale scolastico siano adeguatamente formati, in modo da riconoscere comportamenti a rischio e attivare tempestivamente i necessari percorsi di ascolto e supporto, anche in collaborazione con le famiglie e i servizi sociosanitari.

L’“Einaudi-Alvaro” mette al centro del proprio progetto educativo la persona e il suo equilibrio emotivo, fisico e psicologico. In questo senso, la panchina lilla non è solo un simbolo, ma un messaggio di vicinanza, ascolto e prevenzione continua. L’iniziativa è stata vivamente sostenuta dal Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Eburnea, e dai suoi collaboratori, il prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

Fondamentale anche il supporto delle responsabili di plesso: per il Liceo, le prof.sse Rosa Maria Stillitano ed Enrica Scolaro; per l’ITE, la prof.ssa Rosanna Condina; per l’ITA, la prof.ssa Maria Falbo; per l’Enogastronomico, il prof. Daniele Sapioli; e per l’IPIA, il prof. Rosario Cipri.