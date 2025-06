Edilizia scolastica, la Città Metropolitana di Messina si avvia a potenziare i servizi tecnico-amministrativi

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina aveva preannunciato, nelle scorse settimane, l’attuazione di un programma di rafforzamento tecnico-amministrativo per far fronte alle importanti sfide che l’attendono nel settore della progettazione e degli investimenti in opere infrastrutturali strategiche per il territorio. In tal senso, Palazzo dei Leoni ha avviato le procedure di gara per l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nel settore della progettazione, attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi di investimento pubblico in edilizia scolastica, nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Asse 10 – Azione 1, finanziato dalla Regione Siciliana. L’assegnazione sarà effettuata tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.

La gara, il cui importo complessivo ammonta a 180.000 euro, si svolgerà esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile all’indirizzo https://appalti.cittametropolitana.me.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp che garantirà trasparenza e partecipazione aperta a tutti gli operatori economici interessati.

Le attività si svolgeranno principalmente presso le sedi periferiche della Città Metropolitana di Messina, con il luogo principale di esecuzione a Messina; per partecipare, gli operatori economici dovranno dotarsi della strumentazione tecnica e informatica richiesta, tra cui un personal computer conforme agli standard di mercato, un sistema di gestione dell’identità digitale (SPID o altri mezzi riconosciuti), un domicilio digitale e un certificato di firma digitale in corso di validità. La registrazione e l’invio delle offerte dovranno avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica.

Le offerte devono essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata e inviate tramite la piattaforma, che garantisce la registrazione oraria dell’invio, entro le ore 14:00 del 17 luglio 2025.

La domanda di partecipazione è reperibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” https://www.cittametropolitana.me.it/trasparenza/default.aspx?section=67&title=Bandi-digara-e-contratti e sulla Piattaforma nella sezione relativa alla procedura di gara al seguente link: https://appalti.cittametropolitana.me.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Le parole di Basile

“L’iniziativa rappresenta un passo importante verso il rafforzamento delle nostre capacità tecniche e amministrative – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – perchè investire nella progettazione e nella gestione di opere infrastrutturali strategiche è fondamentale per il futuro del territorio”.