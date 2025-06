Drammatico incidente in Calabria: muore in moto a 36 anni | NOME

StrettoWeb

Ancora una vittima sulle strade. Un giovane di 36 anni e’ deceduto questa sera in un drammatico incidente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il giovane è morto a seguito di un violento scontro tra la sua moto e un’automobile. La vittima, Carlo Spataro, era a bordo della sua moto quando – per cause in corso di accertamento – si e’ scontrata con un’auto in contrada Santa Lucia. Il centauro e’ morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Grande sconforto a Corigliano Rossano dove la vittima era molto conosciuta e stimata.