Domotek Volley, al via la campagna abbonamenti 2025-2026: prezzi e info

Dopo la grande presentazione dei giorni scorsi, nella quale sono state annunciate un sacco di novità pazzesche, può dirsi ufficialmente iniziata la stagione 2025-2026 della Domotek Volley Reggio Calabria. Una programmazione entusiasmante, figlia dell’onda lunga della passata stagione che ha visto i reggini arrivare fino alla semifinale Playoff da neopromossa. Il seguito di pubblico? Oltre 4000 tifosi per l’ultima gara casalinga contro Acqui Terme.

Un risultato pazzesco che ha spinto Marco Tullio Martino e mister Polimeni a rilanciare le ambizioni della squadra amaranto puntando ancora più in alto. Già più di 1000 le prelazioni sugli abbonamenti, segno che c’è una base solidissima di tifosi dalla quale ripartire. Il tutto in attesa della campagna abbonamenti che apre ufficialmente… oggi!

La campagna abbonamenti della Domotek Volley 2025-2026

“IN ITALIA, NEL MONDO, REGGIO CALABRIA!!

MILANO ORE 12:00

ROMA ORE 12:00

PECHINO ORE 18:00

NEW YORK ORE 6:00

PARIGI ORE 12:00

DUBAI ORE 14:00

AMSTERDAM ORE 14:00

NEW DEHLI 15:30

REGGIO CALABRIA…ORA!!

Parte oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 che ci vedrà impegnati per il secondo anno consecutivo nel campionato di serie A3!

ABBONAMENTO NERO €100 (da diritto a tutte le gare casalinghe, compresi Play off/Play out). Questo abbonamento da la possibilità di avere un posto riservato.

(da diritto a tutte le gare casalinghe, compresi Play off/Play out). Questo abbonamento da la possibilità di avere un posto riservato. ABBONAMENTO AMARANTO €50 (da diritto a tutte le gare casalinghe, esclusi Play off/Play out). Posto non riservato.

Come abbonarsi

Il pagamento avverrà nella sede della SportSpecialist a Reggio Calabria, in Via Fabrizio De Andrè 9 a partire dalle ore 12 di oggi venerdì 20 Giugno e tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e presso il @BCENTERS in Via Sbarre Centrali 260/b. Bcenters sarà aperta con orario Nostop 9:00/19:30.

Per informazioni e contatti

SPORTSPECIALIST +39 335 1631007

BCENTERS +39 320 4467257″.