Domotek Volley, il 16 giugno la presentazione della nuova stagione e l’apertura della campagna abbonamenti

“La Domotek Volley Reggio Calabria è lieta di invitare la stampa, i partner e gli addetti ai lavori alla conferenza stampa che si terrà lunedì 16 giugno 2025 alle ore 18 e 30, presso il partner amaranto “Ristorante La Corte” (Via Provinciale per Armo-Gallina, 41, 89131 Reggio Calabria RC). Un appuntamento importante per ripercorrere le emozioni di una stagione indimenticabile, traguardi storici e naturalmente uno sguardo al futuro“. È quanto si legge in un comunicato stampa trasmesso dalla Domotek Volley Reggio Calabria.

“Sarà l’occasione per ricordare i momenti più emozionanti della stagione appena conclusa, con oltre 4 mila spettatori al Palacalafiore e per anticipare alcune importanti novità in vista della prossima stagione. Il management del club illustrerà i progetti e le iniziative che caratterizzeranno il futuro della Domotek Volley, confermando l’impegno a crescere e a regalare nuove emozioni alla tifoseria reggina“, si legge in conclusione della nota.