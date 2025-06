Diocesi Reggio Calabria-Bova, nuove nomine: cambiano i Preti di alcune Parrocchie, le scelte del Vescovo

StrettoWeb

In una nota sul sito dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova si informa che l’arcivescovo, monsignor Fortunato Morrone, ha provveduto alle nuove nomine all’interno della Chiesa reggina. Come ogni anno, infatti, arriva il momento delle scelte e delle nuove nomine in alcune Parrocchie della Diocesi, che questa mattina ha diffuso il comunicato con i nomi dei Sacerdoti nelle rispettive Parrocchie.

Ecco le scelte:

Don Francesco Velonà , finora parroco di Rosalì e amministratore parrocchiale di Villa San Giuseppe, è stato nominato Parroco di Santa Caterina Vergine e Martire in Reggio Calabria;

Don Candiloro Simone Costarella , finora vicario parrocchiale di Santa Caterina Vergine e Martire in Reggio Calabria, è stato nominato amministratore parrocchiale di Rosalì e Villa San Giuseppe;

Don Matteo De Pietro , finora amministratore parrocchiale di San Teodoro in Bagaladi, è stato nominato amministratore parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Sambatello e San Sebastiano in Diminniti;

Don Angelo Pensabene , ordinato presbitero il 24 maggio scorso, è stato nominato amministratore parrocchiale di San Teodoro in Bagaladi.

Don Antonio Spinelli , finora amministratore parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Sambatello e San Sebastiano in Diminniti, è stato nominato vicario parrocchiale di San Luca Evangelista in Reggio Calabria.

Don Daniele Mileto , finora vicario parrocchiale di San Luca Evangelista in Reggio Calabria, è stato nominato amministratore di Maria SS. Assunta in Armo.

Don Enzo Modafferi , finora parroco di Maria SS. Assunta in Armo, è stato nominato Rettore della Chiesa di Gesù e Maria in Reggio Calabria.

Don Vincenzo Attisano , finora vicedirettore dell'Ufficio diocesano di Pastorale giovanile, è stato nominato direttore del medesimo ufficio.

, finora vicedirettore dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile, è stato nominato direttore del medesimo ufficio. Mons. Giacomo D’Anna è stato nominato direttore responsabile de “La Chiesa nel tempo”.