Delegazione di Reggio Calabria all’80° anniversario ANEI

StrettoWeb

Associazione Nazionale Ex Internati, fondata nel 1945 a Torino da reduci sopravvissuti ai lager nazisti, torna simbolicamente nella sua città d’origine per celebrare l’80° anniversario dalla nascita. Tre giornate intense – in programma il 19, 20 e 21 giugno 2025 – saranno dedicate alla memoria, alla testimonianza e alla riflessione sul sacrificio degli oltre 650.000 soldati italiani deportati nei campi di prigionia del Terzo Reich dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Quegli uomini, rifiutando di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e di collaborare con il nazifascismo, scelsero la via dell’internamento, affrontando fame, freddo, violenze e lavoro forzato. La loro fu una “resistenza senza armi”, oggi riconosciuta dallo Stato come parte integrante della lotta di Liberazione.

Tra le delegazioni partecipanti, sarà presente anche l’ANEI dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, da anni attiva nella ricerca storica e nella promozione della memoria degli Internati Militari Italiani calabresi, molti dei quali non fecero mai ritorno dai lager nazisti. La presenza a Torino intende ribadire l’impegno civile e morale dell’associazione calabrese, oggi punto di riferimento per la diffusione della memoria resistenziale nel Mezzogiorno.

A seguire locandina delle celebrazioni:

GIOVEDI’ 19 GIUGNO 2025

Sala delle Colonne – Palazzo di Città (sede del municipio) – Piazza Palazzo di Città, 1

ore 15.30 – 18.00 Incontro sul tema: ANEI NEL FUTURO, CON L’ESEMPIO DEI VALORI MORALI, ETICI E SOCIALI DEGLI IMI

Saluti istituzionali di Domenico Ravetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione.

Brevi filmati

Prof. Gianni Oliva, storico.

ANEI, IL VALORE DI ESSERE ASSOCIAZIONE

Prof. Amedeo Costabile, dottore di ricerca in Filosofia politica.

ESSERE MIGLIORI PER UN MONDO MIGLIORE

LA TESTIMONIANZA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI

Prof. Don Dario Vitali, teologo.

INTERNATI MILITARI ITALIANI :

LA FEDE CHE CI HA AIUTATO A RESISTERE, OGGI ALIMENTI IL VOSTRO CAMMINO DI PACE

Presidente Nazionale ANEI, Anna Maria Sambuco.

L’ANEI FRA PASSATO E FUTURO : CON LE ATTIVITA’ MANTENENDO L’IDENTITA’

VENERDI’ 20 GIUGNO 2025

Circolo Unificato dell’Esercito – Corso Vinzaglio, 6

ore 10.15 Arrivo partecipanti.

ore 10.30 Inizio Celebrazione dell’Ottantesimo con autorità civili, militari e religiose. Interventi istituzionali, commemorativi e testimonianze.

Memoria spirituale degli Internati Militari Italiani guidata da Don Fabio Artusi, Rettore del Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto di Padova e da Don Dario Vitali, Professore Ordinario di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Brindisi.

Verso le ore 13.30 termine dell’evento commemorativo

Polo del ‘900 – Piazzetta Franco Antonicelli ore 18.00 Ritrovo al Polo del ‘900.

Visita al Polo e alla sede dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza dove è custodito il Fondo Anei della storica Sezione di Torino; esposizione di alcuni documenti degli IMI.

I palazzi di San Celso e San Daniele furono progettati e realizzati tra il 1716 e il 1728 dall’architetto Filippo Juvarra. La loro prima destinazione fu quella di caserma e col passare degli anni la loro funzione cambiò più volte. Dal 2016 è uno spazio culturale rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Momento conviviale con cena a buffet. Rappresentazione artistica fra musica, teatro e letture.

SABATO 21 GIUGNO 2025

Cimitero Monumentale – Campo della Gloria – Ingresso pedonale di Corso Regio Parco, 80

ore 9.15 Ritrovo al Cimitero Monumentale per la deposizione di una corona d’alloro al Cippo ANEI, nel Campo della Gloria, che ricorda i militari torinesi caduti nei Lager nazisti. Presenti un Picchetto d’Onore, autorità civili, militari e religiose e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

ore 10.30 Incontro riservato ai soci ANEI.

ore 13.00 Termine delle giornate celebrative.

Per coloro che hanno la possibilità di fermarsi nel pomeriggio di questa giornata proponiamo una escursione con pullman e guida alla Reggia di Venaria Reale.

Per informazioni turistiche e prenotazioni alberghiere CIVATURS TORINO