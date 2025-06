Degrado a Saline, i residenti: “viviamo tra i rifiuti, come in una discarica”

StrettoWeb

Situazione di forte degrado a via delle Rose, nella frazione di Saline Ioniche, nel Comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria). I residenti, stanchi di convivere con condizioni igienico-sanitarie sempre più critiche, hanno segnalato alla redazione di StrettoWeb la gravità dello stato in cui versa la zona, documentando tutto con fotografie.

Come mostrano le immagini, la strada è diventata quasi impraticabile a causa dell’accumulo di bidoni, rifiuti di ogni tipo e materiali di risulta abbandonati ai margini della carreggiata. Una situazione che compromette il passaggio dei veicoli e dei pedoni, costringendo i cittadini a convivere con odori nauseabondi e un contesto del tutto indecoroso.

Oltre al disagio quotidiano per chi vive nella zona, la condizione in cui versa via delle Rose rappresenta anche un biglietto da visita negativo per i tanti turisti che scelgono il mare di Saline Ioniche come meta estiva. I cittadini chiedono interventi urgenti e risolutivi da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare decoro, igiene e vivibilità.