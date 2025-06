Davi: “funerale fantasma di Savino Pesce: la salma tumulata all’alba, senza cerimonia pubblica”

StrettoWeb

“Il manifesto recitava “I funerali si svolgeranno giovedì 26 giugno 2025 alle ore 17:15 nella chiesa Maria SS. Addolorata”. Ma alla fine il tanto annunciato funerale di Savino Pesce, deceduto il 25 giugno, “ieri non si è svolto”. Lo conferma Gianluca Gaetano, sindaco di San Ferdinando, interpellato da Klaus Davi. Secondo quanto ricostruito da Davi, nella giornata di ieri, alle 6 del mattino la salma è stata prelevata dalle forze dell’ordine e poi trasferita a Rosarno, dove è stata tumulata nel cimitero di Viale della Pace”. E’ quanto inviato alla stampa da Klaus Davi.

Leggendo il manifesto funebre, il corteo sarebbe dovuto partire dall’abitazione di Savino Pesce a San Ferdinando e la messa si sarebbe dovuta celebrare a Rosarno nella chiesa Maria SS. Addolorata. Nel pomeriggio Rocco Pesce, figlio primogenito di Savino Pesce, ha contattato Klaus Davi criticando la scelta del giornalista di rendere nota la vicenda. “La vuoi finire di dichiarare falsità ai giornalisti, mio papà era un onesto lavoratore come tutti gli altri, e lo sai benissimo, informati bene chiedendo alla popolazione chi era mio padre e te ne renderai conto. Lascia stare i processi e quello che scrivono i Pm o chi fa le indagini. Ti invito a informarti bene prima di dire falsità per avere più visibilità e per farti notare dai giornali e da quelli come te. Non voglio nessuno incontro con te, e ti prego di non venire a trovarmi, voglio solo che rispetti il nostro dolore, solo questo, grazie”, ha dichiarato Rocco Pesce a Klaus Davi. Il giornalista ha deciso – nonostante le critiche – di dare voce al disappunto del figlio di Savino Pesce sui propri profili social”.