Crotone, scoperta discarica abusiva in località Crepacuore: area sequestrata

StrettoWeb

Una discarica abusiva realizzata all’interno di un’area interessata da folta vegetazione è stata individuata in località Crepacuore del comune di Crotone dai militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Crotone. I controlli, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti in materia ambientale, condotti in stretto raccordo con la Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio, hanno consentito di individuare e sequestrare un’area di circa 1.000 metri quadrati su cui sono stati rinvenuti circa 100 metri cubi di rifiuti quali Raee (lavatrici, frigoriferi etc), scarti edilizi, residui provocati dalla combustione di rifiuti, materiali ferrosi e materiali ingombranti. L’intera area, dopo aver informato la Procura, è stata interamente posta sotto sequestro penale a disposizione della stessa Autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare i responsabili dell’illecita realizzazione della discarica ed ulteriori verifiche finalizzate a risalire alla proprietà del terreno interessato.