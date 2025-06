A Crotone la prima edizione di “Breast Care”, percorsi diagnostico terapeutici | INFO

StrettoWeb

A Crotone, il prossimo 13 giugno all’hotel San Giorgio, avrà luogo la prima edizione di “Breast Care”, percorsi diagnostico terapeutici promossa dalla responsabile scientifica, la dottoressa Carla Cortese, ed organizzata dal provider Xenia eventi di Francesca Mazza. La segreteria scientifica è invece rappresentata dai dottori Alessia Cardua e Sabrina Sacchetta. “The B(r)E(a)ST Care rappresenta la prima edizione di un evento scientifico interamente dedicato alle donne che hanno ricevuto la diagnosi di neoplasia mammaria”, si legge nel razionale scientifico. “Nonostante gli screening precoci, infatti, il carcinoma mammario risulta purtroppo detenere ancora il primato per incidenza nel sesso femminile. Proprio per questo motivo, in campo oncologico molteplici sono le innovazioni sviluppate al fine di migliorare sia la sopravvivenza globale che il tempo alla progressione tra una linea di trattamento e quella successiva, nonché l’intento di delineare le più adeguate ed efficaci strategie terapeutiche”, il leitmotiv dell’incontro.

Obiettivo principale del convegno è, pertanto, creare un forum di discussione tra gli specialisti delle varie discipline coinvolte nel flusso di gestione della paziente affetta da patologia della mammella, declinando le loro competenze per il miglioramento dei sistemi di screening, di diagnosi e soprattutto degli schemi di terapia, ormai sempre più nella direzione dell’oncologia personalizzata e di precisione nel trattamento delle pazienti affette da carcinoma mammario in ogni stadio di malattia. Molteplici gli interventi ed i relatori nel corso dell’intera giornata, con inizio alle 8,30. Il giorno prima, invece, 12 giugno, anteprima al Museo Archeologico, presso il Parco Pitagora Crotone (ex parco Pignera), alle ore 17:30 per una tavola rotonda: “dalla diagnosi precise alla terapia personalizzata ai proms”. Parola agli esperti per una discussione ampia che vede, anche, il coinvolgimento delle associazioni.