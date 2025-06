Crotone, pirata della strada investe un pedone e scappa: denunciato

StrettoWeb

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone, dopo una indagine nata da un incidente stradale in cui il guidatore dell’auto pirata era fuggito, hanno denunciato un cittadino polacco di 51 anni. L’uomo, per gli inquirenti, ha investito un passante di 68 anni mentre attraversava la strada. Un’altra persona in strada ha individuato la vettura del polacco e in questo modo ha permesso si di risalire all’identità del conducente. Riscontri hanno reso possibile contestargli i reati di lesioni personali, omissione di soccorso e guida in stato di ubriachezza. Il pedone investito è stato trasportato in ospedale, non in pericolo di vita.