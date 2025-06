Crotone, minaccia di morte la moglie davanti alla Polizia: arrestato

StrettoWeb

Personale della Questura di Crotone ha arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa di una lite in corso in un appartamento nel centro cittadino. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno accertato che l’uomo, nonostante la loro presenza, continuava ad avere un atteggiamento estremamente aggressivo, arrivando a minacciare di morte la donna.

L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato e contestualmente, è stata attivata la procedura prevista per la tutela delle vittime di violenza domestica. Dopo la segnalazione, personale della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra mobile, con la collaborazione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha immediatamente attivato la procedura del “Codice rosso“, predisponendo le idonee misure a tutela della vittima collocandola, con il supporto del Servizio sociale, in una struttura protetta per garantirle sicurezza ed assistenza.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento posti in essere da parte dell’uomo il quale da anni vessava, ingiuriava e minacciava di morte la moglie. I risultati delle indagini e le dichiarazioni della donna sono stati comunicati alla task force di magistrati specializzati in materia che hanno disposto la traduzione in carcere dell’uomo.