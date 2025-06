Crotone, giovane aggredito con una sedia in un locale del Lungomare: attività chiusa e DASPO urbano per tre responsabili

StrettoWeb

A meno di 48 ore dall’accaduto, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto la chiusura del locale teatro dell’aggressione ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Contestualmente, sono stati emessi tre provvedimenti di DA.C.UR. (divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti dei responsabili P.F., S.A. e S.E. L’episodio si è verificato nella notte di sabato scorso, quando un giovane è stato brutalmente aggredito da tre coetanei all’esterno di un locale sul lungomare cittadino.

Uno degli aggressori ha colpito la vittima alle spalle con una sedia, che si è frantumata a causa del violento impatto alla testa, facendo cadere il giovane a terra. Gli altri due lo hanno poi colpito ripetutamente con calci. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, salvo complicazioni.

Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato in un contesto segnato da omertà e scarsa collaborazione da parte dei presenti, hanno permesso – grazie al lavoro coordinato della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia Scientifica – di individuare e identificare i tre aggressori. Tutti erano già noti alle forze dell’ordine. Rintracciati presso le loro abitazioni e sottoposti a perquisizione domiciliare, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito.

L’episodio si inserisce nel contesto del piano straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore per contrastare i fenomeni di microcriminalità nella movida cittadina, con particolare attenzione allo spaccio di droga e alla somministrazione di alcolici a minori.

Parallelamente, prosegue l’attività dell’Autorità Giudiziaria sotto la guida del Procuratore della Repubblica di Crotone, dott. Domenico Guarascio, finalizzata a smantellare le organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Solo la settimana scorsa, in tre distinte operazioni, sono stati sequestrati oltre 700 grammi di cocaina e arrestate tre persone.

Sono attualmente in corso approfondimenti investigativi da parte della locale Squadra Mobile, che al momento sembrerebbe escludere l’ipotesi di un movente criminale alla base del gesto. I provvedimenti di DA.C.UR. emessi dalla Divisione Polizia Anticrimine vietano ai tre soggetti coinvolti l’accesso alle principali aree urbane e ai locali pubblici frequentati dai giovani, comprese le attività di intrattenimento musicale presenti sul lungomare, dalle ore 19:00 alle 8:00 del giorno successivo. Tali misure, di natura interdittiva e personale, sono adottate al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini crotonesi e dei numerosi turisti che, soprattutto nel periodo estivo, affollano il territorio.