Crotone: deteneva 160 grammi di cocaina in casa, arrestato

StrettoWeb

Un 41enne è stato arrestato dalla Polizia a Crotone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza di cocaina nell’ambito di servizi di controllo del territorio predisposti dal questore Renato Panvino. Nel corso di un’attività condotta da personale delle volanti, gli agenti hanno acquisito elementi tali da ritenere che nell’abitazione dell’indagato potesse trovarsi dello stupefacente. E’ stata quindi effettuata una perquisizione nel corso della quale sono stati trovati e sequestrati circa 160 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato. Oltre alla sostanza stupefacente, è stato trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e portato nella Casa circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità giudiziaria.