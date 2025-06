Crotone, Adiconsum attiva sportello per il sovraindebitamento

StrettoWeb

Da giovedì 26 giugno è attivo a Crotone, presso la sede Adiconsum, in via Firenze 68, un nuovo sportello dedicato al sovraindebitamento. Il servizio sarà operativo ogni giovedì, dalle ore 16:00 alle 18:00, e offrirà consulenza gratuita a famiglie, lavoratori e pensionati in difficoltà economica. Lo sportello nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa: aiutare chi è oppresso dai debiti a ritrovare equilibrio e dignità, grazie agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, una normativa che tutela in modo innovativo e concreto i soggetti non fallibili.

“Il sovraindebitamento è una piaga che colpisce duramente molte famiglie calabresi, e la provincia di Crotone è tra le più esposte“, dichiara Michele Gigliotti, presidente di Adiconsum Calabria. “Con questo sportello offriamo un’opportunità reale per uscire dal debito in modo legale e sostenibile, senza cadere nella trappola dell’usura“.

Attraverso l’assistenza di professionisti qualificati, sarà possibile accedere a soluzioni come il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che permette di riorganizzare i debiti con il supporto del Tribunale, evitando procedure fallimentari e proteggendo i beni essenziali. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile rivolgersi direttamente allo sportello Adiconsum di Crotone.