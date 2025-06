Crosia: esploso bombolone del gas: tre feriti tra cui una bambina di 10 anni

StrettoWeb

Tre persone, tra le quali una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite in seguito all’esplosione di un bombolone di gas avvenuta in località Sorrento, nel Comune di Crosia. La più grave è la mamma della bambina, la consigliere comunale di opposizione Graziella Guido, che per le ustioni riportate è stata trasferita, nella serata di ieri, al centro grandi ustioni di Bari. La bambina ha riportato invece solo lievi ferite mentre il cognato della donna è stato portato nell’ospedale di Rossano.

L’esplosione, avvenuta nella serata di ieri, ha riguardato un bombolone a gas collocato all’esterno di una villetta bifamiliare. I residenti hanno prima sentito un boato e subito dopo hanno visto le fiamme propagarsi all’immobile. La deflagrazione è stata sentita a distanza di chilometri. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano e i carabinieri della gruppo territoriale Corigliano-Rossano che hanno avviato le indagini.