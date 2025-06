Crisi del commercio a Messina, Gioveni: “principale causa il caro affitti, l’Amministrazione intervenga”

StrettoWeb

“Sgravi sull’IMU e bandi per la concessione di immobili ad uso non abitativo ai portatori di interesse per contrastare il caro affitti che colpisce il commercio”. Sono queste le principali proposte che il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha formalizzato all’assessore al commercio Finocchiaro in Aula alla presenza delle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Confimprenditori). “Naturalmente apprezzabili le recenti misure adottate dall’Amministrazione – spiega Gioveni – ma sulla crisi generale del commercio non si può non tenere conto della piaga del caro affitti che anche chi gestisce la cosa pubblica deve cercare di contrastare con ogni mezzo che le è consentito”. “E gli unici mezzi in capo all’Amministrazione – prosegue il consigliere – non possono che essere quelli degli sgravi sull’IMU ai proprietari a condizione che dimostrino di ridurre l’affitto ai propri locatari, oppure appunto quello di individuare degli immobili commerciali di proprietà comunale e pubblicare attraverso la Patrimonio S.p.A. degli avvisi pubblici per la loro concessione a terzi”.

“In questo senso, per esempio – evidenzia l’esponente di FdI – l’IACP negli anni si è dimostrato più sensibile rispetto a Palazzo Zanca su questa scelta politica, visto che periodicamente l’Ente di via E.L. Pellegrino mette a disposizione le proprie botteghe, molte delle quali addirittura da alienare. Certamente queste misure non rappresentano la panacea di tutti i mali – conclude Gioveni – ma rispetto ad una crisi del commercio sempre più tangibile in città, potrebbero senz’altro costituire un altro importante segnale di attenzione verso la grande categoria delle piccole e medie imprese”.