XVII Torneo del Mediterraneo: due giorni di grande basket giovanile a Cosenza

StrettoWeb

Si è concluso con grande entusiasmo e ottimi riscontri il XVII Torneo del Mediterraneo, andato in scena il 28 e 29 giugno a Cosenza, confermando la Calabria come protagonista del basket giovanile del Sud Italia. Sul parquet del PalaQuattromiglia e del PalaPopilia si sono sfidate le selezioni regionali Under 15 maschili e femminili di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, regalando due giornate di partite intense, ricche di talento e passione.

A spuntarla è stata la Campania, che ha conquistato la vittoria in entrambe le categorie, ma il torneo ha rappresentato soprattutto un’occasione preziosa di crescita e confronto per tutti i giovani atleti. Per la Calabria, terzo posto nella categoria femminile grazie al successo

al supplementare contro la Sicilia (67-62 d1ts) e quarto posto tra i maschi. Ottime indicazioni sono arrivate dai tecnici e dallo staff, che continueranno a lavorare per far crescere i nostri ragazzi.

Grande attenzione anche per il lavoro svolto con gli arbitri e gli ufficiali di campo, coinvolti in un percorso di formazione grazie al supporto dei formatori Nocera, Cardamone, Loccisano e Sposato. Il torneo è stato reso possibile grazie all’organizzazione curata dal delegato provinciale Fip Cosenza Fabio Lorenzi, dal consigliere regionale Francesco Conforti, con il supporto logistico della Bim Bum Rende e l’assistenza dei dirigenti Priolo e Rossi, sempre vicini alle nostre rappresentative.

Paolo Surace, presidente della Fip Calabria, ha commentato con soddisfazione: “Avere organizzato e ospitato il Torneo del Mediterraneo ci inorgoglisce, non solo per la storia dell’appuntamento sportivo, ma per il significato che assume nel percorso di crescita dei giovani atleti. Vederli competere con passione, tra emozioni e amicizia, è il segnale più chiaro della vitalità del nostro movimento. Ringrazio di cuore staff tecnici e dirigenti Fip Calabria e i presidenti delle regioni partecipanti . Cristina Correnti, Antonio Caliendo e Francesco Damiani – con cui collaboriamo attivamente e in sintonia tutto l’anno. Dopo la Nazionale Maschile, le Finali Nazionali Jr. NBA Fip School League, il Clinic Nazionale dedicato a Gaetano Gebbia e le Academy Nazionali, Cosenza e la Calabria confermano ancora una volta la loro centralità nel basket italiano e l’importanza della cura dei giovani talenti a tutti i livelli”.

Risultati finali XVII Torneo del Mediterraneo

Femminile

Finale 1/2 posto: Campania – Puglia 50-49

Finale 3/4 posto: Calabria – Sicilia 67-62 d1ts

Maschile

Finale 1/2 posto: Campania – Puglia 71-56

Finale 3/4 posto: Sicilia – Calabria 85-61