Si conclude il corso per Cuochi Contadini di Campagna Amica e Terranostra Calabria

Tutto pronto per la giornata conclusiva del Corso Professionale per “laureare” i Cuochi Contadini di Campagna Amica, promosso dalla Fondazione Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti Calabria, Campagna Amica Calabria e Terranostra. L’evento finale si terrà giovedì 19 giugno p.v. ad Acri, presso l’agriturismo BioSila. Il percorso formativo, articolato in tre moduli, ha coinvolto operatori agrituristici calabresi impegnati a diventare veri e propri ambasciatori della cucina rurale. L’obiettivo: raccontare il territorio attraverso piatti autentici, sostenibili e a chilometro zero. I primi due moduli si sono svolti a novembre 2024 e gennaio 2025.

Nella prima parte del corso sono stati approfonditi i temi della cucina identitaria, della narrazione enogastronomica e dell’esperienza dell’accoglienza in agriturismo. Non solo tecniche culinarie, quindi, ma anche di comunicazione, accoglienza e valorizzazione del patrimonio rurale.

Durante il terzo modulo è prevista una giornata di attività e dimostrazioni che vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di ricette a tema identitario, dedicate alla valorizzazione della tradizione gastronomica calabrese. I piatti saranno valutati da una giuria presieduta da Diego Scaramuzza, responsabile nazionale dei Cuochi Contadini e Vicepresidente nazionale di Terranostra, affiancato da esperti del settore, giornalisti enogastronomici e operatori della comunicazione.

Al termine della giornata si terrà la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione e delle giacche distintive dei Cuochi Contadini, simbolo dell’impegno, della competenza e del lavoro identitario che questi professionisti portano avanti ogni giorno nei propri agriturismi e accorciano la filiera.

Il Presidente regionale di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, ha voluto sottolineare l’impatto del progetto: “la figura del cuoco contadino è sempre più centrale nel turismo esperienziale. Formare questi professionisti significa costruire un modello di agriturismo che unisce ospitalità, qualità alimentare, racconto del territorio e innovazione sostenibile“.

“Chiudiamo oggi un percorso formativo di grande valenza – dichiara Francesco Cosentini, Direttore regionale di Coldiretti Calabria – che ha irrobustito la crescita professionale degli operatori agrituristici calabresi. I Cuochi Contadini rappresentano il volto autentico della nostra agricoltura e della nostra cucina: con questo corso abbiamo rafforzato le loro competenze, alimentato la passione e messo al centro il valore della sostenibilità e della biodiversità, elementi fondamentali delle nostre tradizioni agroalimentari e della proposta turistica rurale della Calabria“.

Il corso ha rappresentato un importante investimento nella formazione professionale nelle aree rurali, con l’obiettivo di rafforzare la competitività turistica degli agriturismi calabresi e valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale. Un’iniziativa che testimonia concretamente l’impegno di Coldiretti e Campagna Amica nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori e la crescita delle imprese agricole, attraverso competenze specializzate e un’offerta ricettiva di qualità.